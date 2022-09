Transitalia Marathon terza tappa: dopo la Romagna e l'Umbria arriva nel Lazio

Sport

08:55 - 28 Settembre 2022

Immagine di repertorio.

Il Transitalia Marathon sta per arrivare nel Lazio dopo due meravigliose tappe alla scoperta dell'Umbria. I partecipanti alla manifestazione, infatti, dopo aver concluso con successo le prime due tappe rispettivamente a Gubbio e a Cascia, si preparano ad arrivare a Rieti nella giornata di mercoledì per la penultima tappa della manifestazione che terminerà nella giornata di giovedì con l'arrivo nella meravigliosa Teramo. La prima giornata ha regalato ai partecipanti emozioni meravigliose e si è conclusa con l'arrivo in Piazza Grande a Gubbio dove, ad accogliere gli oltre 450 bikers provenienti da tutto il mondo che hanno preso parte all'evento, c'erano dei talentuosi sbandieratori che hanno incantato tutti con uno spettacolo folkloristico. Il secondo giorno i partecipanti sono partiti alla volta di Cascia, città già nota ai veterani sempre pronta ad accogliere calorosamente l'evento.



Nella giornata di mercoledì 28 settembre i partecipanti si preparano ad affrontare la penultima tappa della manifestazione che li porterà alla scoperta di Rieti.



Ad accompagnare la manifestazione il servizio gomme offerto da Metzeler, partner del Transitalia Marathon, con la sua ampia gamma di pneumatici adventure e maxi enduro. Protagonista durante l'evento è il Karoo 4, un prodotto omnicomprensivo per moto maxi Enduro, sviluppato proprio per superare i limiti dell'Adventouring. Una partnership vincente e particolarmente apprezzata dai partecipanti per l'alto livello dei prodotti in termini di sicurezza, guidabilità e versatilità. Metzeler è infatti da sempre conosciuto dagli appassionati in quanto specialista delle due ruote ed è il punto di riferimento per pneumatici touring ed enduro. Vincente quindi la partnership con il Transitalia Marathon, che ha sempre valutato la qualità delle collaborazioni come elemento fondamentale della propria crescita.