Bollette priorità, ma anche infrastrutture e le modifiche alla Marecchiese

Attualità

Novafeltria

| 08:50 - 28 Settembre 2022

Strada Marecchiese e un cartello di protesta del comitato Valmarecchia Futura.



di Riccardo Giannini



Domenica Spinelli, Beatriz Colombo, Andrea Gnassi e Marco Croatti: nelle ultime elezioni sono stati eletti quattro parlamentari riminesi, a cui si aggiunge il romagnolo Jacopo Morrone. Dalle colonne del Corriere Romagna è partito un appello bi-partisan affinché i neo eletti lavorino per trasformare in realtà le richieste del nostro territorio. Per il nuovo governo la priorità saranno naturalmente la crisi energetica e il caro bollette, nonché i delicati rapporti di politica estera, ma un altro tema cruciale per il futuro dell'Italia è quello delle infrastrutture.



É Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria, a sottolineare quanto sia fondamentale considerare le opere pubbliche una priorità, citando la nuova Statale 16 e le necessarie modifiche alla viabilità della strada Marecchiese. Sulla via di collegamento tra Rimini e l'entroterra ha posto la sua attenzione, in campagna elettorale, il neo eletto Jacopo Morrone, che nel dualismo con Andrea Gnassi, ha voluto evidenziare, rispetto al rivale, una maggior attenzione rivolta al territorio dell'entroterra riminese, a quella montagna troppo spesso trascurata.



Sgombriamo il campo dagli equivoci: le modifiche al tracciato della strada Marecchiese verranno fatte, ma i problemi sono il come, il quando e anche le risorse, indispensabili per salvare una vallata da un problema cronico, che sta provocando un inesorabile spopolamento.



I tempi infatti di progettazione si stanno dilatando e il completamento da parte dell'architetto Preger del progetto di fattibilità tecnico-economica è sì un passo importante, ma non è la progettazione vera e propria, che è di competenza dei tecnici di Anas. Rispetto ai piani iniziali, il progetto definitivo "rischia" di essere pronto con 18 mesi circa di ritardo. Ma potrebbero essere di più. Le idee sono (giustamente) ambiziose e costose, perché per rendere la viabilità entroterra-costa più veloce e sicura servono interventi incisivi e non palliativi. Strade allargate, rifacimento dei ponti, bypass e nuove varianti. Il comitato Valmarecchia Futura, da anni in prima linea sul tema, ha però avanzato dubbi sulle prime anticipazioni trapelate (in particolare per le soluzioni studiate per la Bassa Valmarecchia, che non risolverebbero il problema del traffico pesante sulla Marecchiese) ed è inevitabile che nei prossimi mesi spunteranno fuori i distinguo non solo di qualche sindaco, ma anche di comitati cittadini, portatori di interessi diversi, ad esempio, da quelli di Valmarecchia Futura. Il progetto definitivo arriverà al traguardo in tempi relativamente brevi (benché con quel ritardo di circa 18 mesi)? Poi serviranno le risorse economiche, tante. La Provincia, in sede di firma del protocollo sulla viabilità della Valmarecchia, ha assicurato un impegno economico nella progettazione. Poi serviranno fondi regionali, statali, europei. Ci saranno? La strada Marecchiese sarà davvero nell'agenda del nuovo governo? Di sicuro i sindaci della Valmarecchia, a prescindere dal colore politico, dovranno fare sinergia (una parola che non piace molto in questi territori...) e stimolare i parlamentari riminesi a mantenere alta l'attenzione sul tema. E nel contempo si devono studiare strategie sul breve e medio termine per evitare che l'Alta Valmarecchia diventi terra di nessuno. É interessante quanto evidenziato dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: l'entroterra non può "tirare avanti" solo con le sagre. Tra le priorità, a livello locale, c'è incentivare il cicloturismo, il turismo sportivo e l'escursionismo. Ne (ri)parleremo a breve.