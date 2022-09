Dipendenti licenziati per scarso rendimento: a San Marino al vaglio una nuova legge

Attualità

| 08:18 - 28 Settembre 2022

A San Marino stretta contro i dipendenti pubblici "fannulloni" : il governo cambia la normativa e introduce la possibilità di licenziamento scarso rendimento.



La I Commissione Consiliare Permanente ha esaminato il progetto di legge di riforma complessiva in materia di norme di disciplina per i pubblici dipendenti. Niente decreto delegato, spiega la Segreteria di Stato per gli affari interni e la funzione pubblica, perché visto il tema, nel processo legislativo saranno coinvolti pienamente il Consiglio Grande e Generale e i sindacati.



Nella fattispecie, l'insufficiente rendimento per due anni di servizio potrà portare al licenziamento del dipendente. Inoltre, mantenendo le attuali tipologie di sanzioni (ammonizione, censura, sospensione e licenziamento), il dirigente sarà il titolare dell'azione disciplinare e non più un semplice segnalatore.



La nuova legge, oltre a riformare la Commissione Disciplinare, per garantire un maggior equilibrio tra accusa e difesa nel procedimento a carico del dipendente pubblico, introdurrà un unico procedimento disciplinare (non si distinguerà più tra pubblico e privato) e renderà uniformi le tempistiche. Nel pubblico infatti la Commissione Disciplinare, che valuta l’azione disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici, prevede la presenza di un magistrato ed assume la ritualità e la tempistica prolungata tipica delle udienze in Tribunale, al contrario delle procedure del privatistico che sono più vicine al diritto privato puro e molto più snelle (circa 5 giorni).