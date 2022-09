Calcio RSM, Simoncini: 'Murata, contro la Juvenes Dogana in palio punti pesanti'

Sport

| 09:26 - 28 Settembre 2022

Fulvio Simoncini, dirigente del Murata.



Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il Murata torna in campo in anticipo venerdì contro la Juvenes Dogana (ore 21,15 stadio di Montecchio). La squadra di Sarti arriva all’appuntamento con il morale alto per la vittoria sul San Giovanni per 2-0, la prima della stagione dopo due sconfitte, e adesso si ritrova sulla sua strada un altro avversario diretto per i playoff.

“E’ una partita importante perché entrambe le squadre sono nella stessa fascia di sette-otto formazioni che si giocheranno l’accesso alla seconda fase – spiega Fulvio Simoncini, il segretario del club e il veterano del gruppo dirigenziale – che in questa stagione vedrà in lizza 11 invece di 12 squadre. C’è, cioè, un posto in meno rispetto al passato e quindi ogni partita è determinante, tanto più questa visto che la squadra di Amati ha in classifica un punto in più del Murata: vincere significherebbe fare un bel salto in classifica. Ha perso solo una partita e di misura contro la big La Fiorita e rifilato quattro reti al Fiorentino. Sarà un osso duro e dovremo stare molto attenti”.



Simoncini, come giudica questo primo scorcio di stagione del Murata?

“Sono abbastanza soddisfatto, la squadra mi pare in crescita e confido che la sosta ci sia servita per migliorare l’affiatamento e la condizione generale; il rientro di Costantini in difesa dopo la squalifica è molto importante per accrescere la solidità del reparto e della fase difensiva in generale in cui abbiamo dimostrato qualche pecca. Ho il rammarico per la partita persa contro il Pennarossa: in mezzora abbiamo subito un poker di gol e in vantaggio per 2-0 abbiamo perso 4-2. Sul ko contro il Cosmos non posso dire nulla: abbiamo pagato le due espulsioni affrettate, in undici contro undici abbiamo tenuto testa bene al quotato avversario".



Qual è l’auspicio della società per questa stagione?



“Il primo obiettivo è arrivare ai playoff, il secondo è riuscire a dare più spazio possibile ai nostri giovani per cercare di valorizzarli al massimo visto che Terenzi, Toccaceli e Carlini sono tutti e tre in Nazionale Under 21 in pianta stabile. A questi abbiamo aggiunto un altro sammarinese - Sarti - che arriva in prestito, un ragazzo che si sta mettendo in buona luce. Infine, riuscire ad andare avanti il più possibile in Coppa Titano: mercoledì 5 è in calendario il primo match a Fiorentino (ore 20,45) contro il Faetano, una squadra giovane, che ha cambiato tanto rispetto alla stagione scorsa e che in campionato è ancora al palo. Sarà un match aperto”.