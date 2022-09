La scritta Riccione in viale Dante vandalizzata da ignoti

Attualità

Riccione

| 18:34 - 27 Settembre 2022

Foto dal Facebook del comune di Riccione.



Ignoti vandali hanno preso di mira, verosimilmente nella notte tra lunedì e martedì (26-27 settembre) gli arredi di viale Dante a Riccione. In particolare, le lettere della scritta Riccione sono state rimosse e posizionate in maniera diversa. Un gesto che ha suscitato lo sdegno dell'amministrazione comunale, che evidenzia in una nota su Facebook: "La scritta è diventata un simbolo della città negli ultimi anni, punto focale di uno scorcio amato da riccionesi e turisti per guardare il porto e scattare foto ricordo". Così, l'amministrazione denuncia "questo atto vandalico che dimostra mancanza di senso civico e rispetto nei confronti della città". La scritta verrà ripristinata nel suo ordine corretto nel più breve tempo possibile.