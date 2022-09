Faenza, torna il Mei e omaggia Ivan Graziani

Spettacoli

Faenza

| 17:23 - 27 Settembre 2022

Ivan Graziani.



É dedicata a Ivan Graziani la 25esima edizione del MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti, la rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, che torna dal 30 settembre al 2 ottobre a Faenza, in provincia di Ravenna.



Il cantautore abruzzese sarà celebrato con una figurina, prodotta da Figurine Forever e realizzata da Anna Bischi Graziani, che verrà presentata sabato 1 ottobre al Teatro Masini di Faenza, in occasione dell'omaggio musicale a cura di Filippo Graziani con Filippo Graziani, Frida Bollani Magoni (a cui va la Targa MEI Miglior esordio dell'anno) e Luca Madonia (vincitore della Targa MEI - Premio alla carriera). In attesa dell'inizio ufficiale del MEI, giovedì 29 settembre, in Piazza Lucio Dalla, a Bologna, si terrà un incontro sulla parità di genere nel comparto musicale con la finale di Onda Rosa indipendente. Tra i vari appuntamenti del Mei, il ritorno del Palco Giovani in Piazza della Libertà, dal quale negli scorsi anni sono emersi tanti giovani artisti, ma anche il concertone in Piazza del Popolo con Gianluca Grignani, che riceverà la Targa MEI Speciale per i 25 anni dell'album "La Fabbrica Di Plastica", Roberta Di Lorenzo, Mobrici (vincitore della Targa Giovani MEI - Exitwell per il migliore disco dell'anno), Ditonellapiaga (a cui va la Targa Giovani MEI - Exitwell per il miglior artista dell'anno), C'mon Tigre, Martelli, iRio, Doro Gjat, Valerio Lundini, Casablanca feat. Dj Alteria, Lorenzo Lepore, Claudio Sorrentino e Casco & Twooda.