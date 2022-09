Campus Rimini, sei giorni di festa per dare il benvenuto alle matricole

Attualità

Rimini

| 15:13 - 27 Settembre 2022

Foto di repertorio.



Si svolgerà anche nel Campus di Rimini da mercoledì 5 a lunedì 10 ottobre la terza edizione di Alma Mater Fest, la festa di benvenuto dell'Università di Bologna. Una manifestazione lunga sei giorni permetterà all'Ateneo e alle città che ospitano le sue sedi di presentarsi e accogliere al meglio le studentesse e gli studenti.



Partecipazione, condivisione, una nuova occasione per stare insieme, conoscersi, parlare dal vivo sono questi i principi che animano la manifestazione.



I temi portanti della sei giorni saranno la condivisione di idee e l'importanza del sapere e della parola, il clima e l'ambiente, i diritti umani e la memoria grazie al coinvolgimento di docenti e ospiti che animeranno dibattiti e incontri. Alma Fest è infatti un’occasione per far conoscere le tante “dimensioni” dell’Alma Mater ma anche per vivere momenti di sport e convivialità, per assistere a spettacoli e dimostrazioni, partecipare a visite guidate e tornei sportivi.



A Rimini l’evento inaugurale sarà mercoledì 5 ottobre alle ore 17.30 con la conversazione “Sport e salute @unibo” ospitata presso la Cineteca comunale di Via Gambalunga 27. L’evento sarà introdotto dai saluti istituzionali della Presidente di Campus Alessia Mariotti, della Vicesindaca del Comune di Rimini Chiara Bellini e della direttrice di ERGO Patrizia Mondin, oltre ai rappresentanti di UniRimini e della comunità studentesca. Docenti, alumni e studenti animeranno una conversazione per dare il benvenuto ai giovani che hanno scelto di studiare al Campus di Rimini. Le scienze del benessere e dello sport verranno raccontate a più voci dai protagonisti della giornata che, partendo dalle proprie esperienze personali, aiuteranno i nuovi studenti a disegnare i possibili scenari futuri. Interverranno: Vincenzo Tumiatti, coordinatore del corso di laurea magistrale in “Pharmacy”, Andrea Ceciliani, coordinatore del corso di laurea in "Scienze delle attività motorie e sportive", Costanza Cocconcelli, studentessa e nuotatrice professionista che ha partecipato agli europei di nuoto di Roma; Martina Baiardi, studentessa influencer, youtuber, personal trainer, Elia Comandini: neolaureato in Farmacia con un suo progetto professionale nato durante gli studi.



A seguire ci sarà un aperitivo nel Chiostro con accompagnamento musicale dal vivo a cura di Teo Staro.



Banchetti informativi e visite guidate permetteranno di conoscere i servizi universitari e quelli offerti dalla città di Rimini. Un tour guidato di un’ora farà esplorare il campus mentre alcune visite guidate condurranno alla scoperta di alcuni luoghi della città: il Fellini Museum; le sale antiche della biblioteca Gambalunga; la Rimini Romana e Malatestiana, l'ex Cinema Astoria. In quest’ultimo incontro (7 ottobre alle ore 10) ad indossare i panni delle “guide” saranno la vicesindaca Chiara Bellini, le docenti Federica Zanetti e Rosy Nardone e i rappresentanti dell’associazione Il Palloncino Rosso Luca Zamagni e Jessica Valentini che avranno modo di illustrare il progetto Rigener-Azioni: rigenerare luoghi per rigenerare relazioni.



Il 10 ottobre alle ore 15 alla Cineteca Comunale sarà la volta di un seminario sull’etnobotanica, organizzato dai docenti del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita e l'Ecomuseo. L’iniziativa fa parte del progetto regionale "Vivi il verde 2022”. Il progetto “Aree verdi urbane” si propone di applicare i principi dell’etnobotanica ad un’indagine svolta nelle aree dei parchi urbani della Provincia di Rimini, con l’ausilio degli studenti delle scuole superiori per la raccolta dei dati e coinvolgendo attivamente la popolazione (citizen science), attraverso interviste a persone che frequentano i parchi urbani.



Nell’arco dei sei giorni di Alma Mater Fest ci sarà modo di cimentarsi con numerose attività sportive, con dimostrazioni lezioni e tornei organizzati dal CUSB: Pilates posturale, Pallavolo, Postural Gym, Functional Tabata, Power e Hata Yoga, Beach Volley, Beach tennis, Torneo Ping pong, Torneo Biliardino, Postural Gym, Music Cross Training.