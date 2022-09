Spacciava al parco Pertini, l'auto come 'base': sequestrato mezzo kg di droga

Cronaca

Rimini

| 14:42 - 27 Settembre 2022

La droga e il denaro sequestrati.



Ieri sera (lunedì 26 settembre) la polizia locale di Rimini ha arrestato un 25enne italiano, residente a Rimini, trovato in possesso di mezzo kg di droga tra hashish e marijuana. Le indagini, relative ad attività di spaccio al parco Pertini di Rivazzurra, si sono concentrate su un'automobile che nelle ore serali era costantemente in sosta nel parcheggio adiacente al parco: i pedinamenti hanno permesso di appurare che il 25enne era solito a confezionare le dosi all'interno della vettura. Ieri sera è stato il giovane, davanti agli agenti, a consegnare un marsupio con all'interno 6 involucri contenenti le dosi dei due stupefacenti, circa 27 grammi. Altri 17 involucri, per un totale di quasi mezzo kg, sono stati rinvenuti, assieme a 4000 euro in contanti, nella sua abitazione.



Il 25enne, ai domiciliari in attesa del rito per direttissima, è stato arrestato per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.