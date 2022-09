San Giovanni in Marignano, ripartono le attività al centro giovani

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:24 - 27 Settembre 2022





Dopo un’estate che ha visto ben oltre 40 giovani coinvolti come volontari in varie attività dell’associazionismo, tra settembre e ottobre a San Giovanni in Marignano ripartiranno molteplici progetti che mirano ad esprimere e nutrire gli interessi e le passioni di ragazze e ragazzi. Si sta creando attorno alle varie proposte un gruppo di giovani sempre più propositivo che si confronta costantemente anche con l’amministrazione comunale e con l'associazionismo, proponendo idee e azioni a favore del paese e dei suoi cittadini. Molte attività si svolgeranno presso il Centro Giovani in via Macello, ma altre troveranno spazio in maniera diffusa nel paese. "A San Giovanni le ragazze e i ragazzi che hanno desiderio di mettersi in gioco trovano spazi e persone che li sostengono ed accompagnano senza sostituirsi a loro. Sempre più realtà associative, insieme all’amministrazione comunale stessa, sono coinvolte e scelgono di condividere con i giovani percorsi sempre più coinvolgenti, propositivi e stimolanti. Presto incontreremo anche la consulta giovani per condividere queste attività e raccogliere spunti e proposte", commenta l'amministrazione comunale.



PRO LOCO SAN GIOVANNI Ritorna “Attivamente”, in programma ogni lunedì, e sarà coordinato da Gianmarco della Biancia, in continuità con l’anno passato, che proporrà incontri di approfondimento e riflessione su molteplici tematiche di attualità per stimolare il dibattito, il confronto e la capacità di interrogarsi. Il gruppo di ragazzi che ha seguito la prima edizione ha proposto i temi oggetto della seconda. Il gruppo è sempre aperto a tutti.

Partirà inoltre “Corsi al Centro”, un progetto che prevede la realizzazione di due corsi: uno dedicato alla realizzazione di un fumetto con Niccolò Tonelli e un secondo, con Francesco Gambuti, dedicato alla creazione di un laboratorio artigianale di trasformazione e di riciclo, per la lavorazione del legno e di altri materiali di recupero, anche in previsione della realizzazione di eventi e iniziative.



ALTERNOTECA Alternoteca Aps propone l'attivazione di due laboratori di "DanzaMovimentoTerapia":"Gravi.Danza&Armonia" rivolto a ragazze in gravidanza, e "Danz.Arte", in collaborazione con l'Associazione Davide Pacassoni odv, pensato specificatamente per ragazzi con bisogni speciali. Entrambe le proposte mirano ad intervenire con la Danza ed il Movimento nel contesto del benessere e della salute dell'individuo, per la promozione di una qualità di vita migliore.



BIBMBIPERNATURA Ritorna il laboratio artistico e circense che permetterà ai ragazzi iscritti di attivare un laboratorio di auto costruzione dei trampoli, insegnando i primi passi, per poi proseguire con la realizzazione del costume, fino a creare un gruppo in grado di intervenire nei principali eventi marignanesi, primo fra tutti "La Notte delle Streghe".



CINQUEQUATTRINI Il percorso artistico Rewind2, in continuità con “Rewind - edizione 2021.22”, sarà sempre in collaborazione con Alessandro Andreini, giovane marignanese che fa parte del progetto Volontar.Io. Le azioni previste permetteranno di condividere le tematiche scelte ed improvvisate dai ragazzi/e e faranno emergere gli interessi, i desideri creativi e sociali dei partecipanti, in maniera fluida e non imposta. I giovani saranno sia registi/ registe del progetto - work in progress – che attori/attrici, con il supporto degli operatori del Teatro Cinquequattrini. Il linguaggio adottato verrà dunque scelto dai giovani con i giovani e, di conseguenza, sarà non solo teatrale, ma anche multimediale. Il laboratorio è aperto e rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze dai 13 anni in su.