Degrado nell'immobile di via Ugo Bassi, la proprietà: 'da stasera 30 fari per illuminare l'area'

| 14:03 - 27 Settembre 2022

I controlli della polizia (foto Migliorini).



Questa mattina (martedì 27 settembre) la Polizia di Rimini ha effettuato un intervento nello stabile di via Ugo Bassi denominato "ex nuova Questura" (era destinato a ospitare la nuova sede della Questura). L'immobile, interessato da un futuro progetto di riqualificazione, Rimini Life, è spesso luogo di bivacco, ma non solo: ci sono anche giovani che si introducono per gioco, pur essendo la loro condotta passibile di denuncia per invasione di edifici.



“Sentiamo la responsabilità, per quanto ci è possibile, di garantire sicurezza – il commento di Marco Da Dalto, coordinatore del progetto Rimini Life - in una zona della città che si sta ulteriormente degradando a causa dello stato dell’immobile da anni abbandonato. In questi mesi abbiamo investito risorse per proteggerlo e vigilarlo, altro ancora stiamo facendo, ma è chiaro che si tratta di interventi tampone, che non risolvono l’emergenza".



Da Dalto confida in queste settimane di definire, assieme all'amministrazione comunale, gli eventuali aggiustamenti per il progetto Rimini Life e arrivando all'accordo per la demolizione dello stabile e l'avvio dei lavori: "Solo così, siamo convinti, si supererà l’emergenza attuale e soprattutto si arricchirà la città di un nuovo quartiere parco con la qualità proposta”.



Intanto da questa sera si attiverà un impianto di illuminazione composto da 30 fari che illumineranno il perimetro dell’immobile. Inoltre, annuncia Da Dalto, è stata "intensificata la presenza della vigilanza privata che controlla l’area di giorno e durante la notte".