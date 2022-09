Cronaca

Rimini

| 13:36 - 27 Settembre 2022

Foto di repertorio.



All'alba di questa mattina (martedì 27 settembre) la Polizia di Rimini ha arrestato un uomo, sorpreso fuori casa nonostante fosse agli arresti domiciliari: una pattuglia lo ha notato mentre usciva dall'accesso pedonale della Darsena, in sella a una bicicletta. Fermato per il controllo, ha cercato di darsi alla fuga, venendo inseguito e bloccato. L'uomo è stato arrestato per il reato di evasione, a seguito degli accertamenti svolti dalla Polizia.