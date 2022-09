Agente fuori servizio salva la vita a un uomo colto da malore e nel frattempo lo derubano

Cronaca

Rimini

| 13:31 - 27 Settembre 2022

Un momento dei controlli.



Questa mattina (martedì 27 settembre) la Polizia di Rimini ha effettuato un intervento in via Ugo Bassi, nell'immobile in stato di abbandono che doveva essere destinato a ospitare gli uffici della Questura. Un'area che si è spesso prestata al bivacco, con conseguente degrado per i residenti in zona, che hanno spesso segnalato le criticità. Durante il controllo, all'interno dell'edificio sono state trovate otto persone, sei di nazionalità extracomunitaria, denunciati per il reato di invasione di edificio pubblico. Inoltre gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato numerosi attrezzi da scasso, nonché uno zaino che era stato rubato a uno di loro, qualche giorno prima, mentre era fuori servizio ed era impegnato a salvare la vita a un uomo colto da malore, praticandogli il massaggio cardiaco.