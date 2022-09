Calcio, Garden: la squadra 2012 in evidenza al torneo di Modigliana

Sport

Rimini

| 14:53 - 27 Settembre 2022

La squadra 2012 del Garden.





Week end intenso per le squadre della sezione calcio del Garden.

ATTIVITA’ DI BASE Primo appuntamento ufficiale domenica scorsa per la squadra della categoria 2012 nel torneo di Modigliana – sede anche del ritiro estivo del Rimini Calcio - ottimamente organizzato a scopo benefico dal presidente Casamenti. Una manifestazione che coinvolge come volontari gli abitanti della cittadina.



Per tutta la giornata si sono confrontate 12 squadre e il bilancio finale per la formazione riminese è di otto vittorie, un pareggio e due sconfitte con partite di grande rilievo tecnico contro club professionistici come Vis Pesaro, Vicenza, Bologna e Spal. Le partite erano di 20 minuti per tempo.



Procede intanto l'avviamento dei corsi in attesa dell'inizio dei vari campionati. I gruppi vanno delineandosi con numeri in aumento.



SEZIONE AGONISTICA La squadra Under 16 allenata da Paolo Zani ha pareggiato 0-0 al debutto del campionato interprovinciale contro il Cava Ronco. Domenica trasferta sul campo del Del Duca Grama.

Domenica prossimo esordio per la formazione Under 14 Provinciale allenata da Andrea Pagliarani sul terreno di gioco di Torre Pedrera contro la Sanges.



TERZA CATEGORIA All’esordio di campionato il Garden ha battuto il Taverna Montecolombo per 2-1 dopo una partita assai combattuta. Sotto di una rete al 15' del primo tempo, la squadra di Pasquale Martino ha piazzato un micidiale uno-due sul filo di lana che ha mandato al tappeto l'avversario: rete all'87' di Gasperoni su rigore (fallo di mano) e nel recupero gol di testa di Giovanni Esposito. Alla fine segnali di nervosismo e tensione per l'adrenalina accumulata sul campo. Mercoledì (20,30) Coppa Italia: a Torre pedrera sfida contro il Mulazzano. Sabato (15,30) seconda partita di campionato contro il Promosport Colonnella sul campo di Viserbella.