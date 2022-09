Alberghi di Rimini al setaccio, 37 sanzioni per le irregolarità riscontrate

Attualità

Rimini

27 Settembre 2022



L'amministrazione comunale di Rimini traccia il bilancio dei controlli, svolti dalla polizia locale, negli alberghi del territorio. Trentadue le strutture sottoposte ad accertamenti nel 2022, 37 le sanzioni per diverse irregolarità riscontrate: la errata classificazione alberghiera, gli illeciti legati alla normativa sulla prevenzione degli incendi e la non comunicazione relativa alle aperture straordinarie.



I controlli vedono il coinvolgimento anche della Polizia di Rimini, dei funzionari dell'Ausl e delle unità cinofile della polizia locale: sono svolti non solo come attività programmata, ma anche a seguito di reclami dei turisti e su questo punto l'amministrazione comunale si focalizza, invitando i turisti a fare sempre le debite segnalazioni.



"Passa anche da qui il grande impegno del contrasto al degrado urbano, una serie di azioni, attività, segnalazioni, interventi, messi in campo quotidianamente dalle donne e gli uomini della Polizia locale che voglio ringraziare ancora una volta per il prezioso lavoro svolto", commenta l'assessore Juri Magrini, che ringrazia anche l'associazione albergatori per condividere "l'obiettivo di accrescere la qualità dell'offerta turistica complessiva e non solo quella ricettiva".



L'assessore annuncia la volontà di mettere a punto "nuovi dispositivi tra gli enti sovracomunali, forze dell'ordine e organismi addetti ai controlli (es. vigili del fuoco)", una sorta di meccanismo preventivo per svolgere già a inizio stagione controlli "sulle strutture che hanno già registrato problemi nella stagione precedente, per poi procedere con i necessari controlli a campione".