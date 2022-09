I nuovi autori al cinema Tiberio di Rimini: Enea e Miranda, commedia girata a Bologna

Eventi

Rimini

| 12:33 - 27 Settembre 2022

Cinema Tiberio di Rimini.



Al Cinema Tiberio di Rimini parte la nuova edizione della rassegna dedicata ai nuovi autori del cinema italiano Riusciranno i nostri eroi, promossa da FICE Emilia Romagna con il film Enea e Miranda di Eugenio Valentinuzzi e Silvia Suppini (ospiti in sala giovedì 29 settembre alle ore 21 assieme alla responsabile di produzione Barbara Gamberini) in programma mercoledì 28 settembre alle ore 21 e giovedì 29 settembre alle ore 17 e alle ore 21 (biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5).

Produzione indipendente interamente girata a Bologna, Enea e Miranda è una commedia romantica che si interroga sull’eterno dilemma: “Chi si somiglia si piglia o gli opposti si attraggono?”





Parte da questo interrogativo la storia che unisce i due giovani protagonisti, Enea e Miranda, impegnati a muovere i primi passi alla conquista di nuove esperienze di vita in una Bologna incantata nella magia del Natale. Enea, orfano, vive la quotidianità immerso nel calore familiare delle nonne, che lo venerano, ed è così impegnato a conquistare Miranda da non accorgersi delle altre ragazze che lo circondano.Miranda al contrario fatica a rapportarsi con la madre, una donna troppo invadente che vive pensando di poter pianificare la vita degli altri così come organizza meticolosamente le sue giornate di lavoro. Soltanto nel fortissimo legame che ha con suo nonno Miranda riesce a trovare sollievo. La figura di un nonno che ascolta, comprende senza mai giudicare, un mentore che saprà indicarle la via verso la leggerezza tanto agognata.Enea e Miranda sono due giovani in stallo, sospesi tra sogni impossibili e una realtà che, se forzata, non prende mai la direzione giusta.