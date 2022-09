Rimini, la rotonda davanti alla chiesa di San Nicolò intitolata ad Amedeo Montemaggi

Attualità

Giovedì 29 settembre la rotonda davanti alla chiesa di San Nicolò a Rimini verrà intitolata ad Amedeo Montemaggi. L'appuntamento, alle ore 17, rientra negli eventi relativi alla celebrazione del 78° anniversario della Liberazione di Rimini. Amedeo Montemaggi è stato storico della Linea Gotica.



"Grazie ai suoi studi è stata posta nella sua vera luce l'importanza della battaglia di Rimini del settembre 1944 come punto centrale dell'offensiva della Linea Gotica che doveva portare l'esercito alleato alla liberazione dell'Alta Italia ancora occupata dalle armate tedesche per poi giungere nei Balcani", spiega Andrea Montemaggi, presidente del Centro di Documentazione Internazionale sulla Linea Gotica «Amedeo Montemaggi» .



Con ricerche e studi di circa 50 anni, "Montemaggi ha sondato gli archivi e acquisito testimonianze di combattenti per una ricostruzione completa dei fatti avvenuti durante l'attacco alla Linea Gotica descritti nelle sue pubblicazioni. Le sue opere, infatti, sono un punto imprescindibile per ogni studioso e hanno fornito il quadro politico militare nei più svariati aspetti tanto da farlo considerare il principale storico in questo campo."