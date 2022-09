Tagliate oltre venti piante nel parco della Cava

Attualità

Rimini

| 12:54 - 27 Settembre 2022

Gli operai mentre tagliano gli alberi.

A seguito del taglio di oltre venti alberi per la realizzazione di una ciclabile che doveva passare da via della Repubblica a Rimini, è nata una vera e propria protesta dei residenti di via Lucchesi. Il tema ambientale è al centro della polemica."Si assiste a tagli indiscriminati degli alberi, dimenticando che le piante sono in grado di modificare l’ambiente in cui viviamo, migliorando la qualità dell’aria e mitigando il clima - riferiscono i residenti - Le piante sono state abbattute in fretta e furia durante la mattina di oggi (27 settembre). La richiesta di delucidazioni dei cittadini, inviata al Comune non è stata minimamente considerata, al punto da non meritare neanche una risposta, se non quella definitiva e irrimediabile delle motoseghe".