Anche Cattolica partecipa a 'Puliamo il mondo' con studenti e cittadini

| 11:53 - 27 Settembre 2022

Torna Puliamo il Mondo per la sua 30° edizione, la campagna di Legambiente che promuove il volontariato ambientale. Il Comune Cattolica vi aderisce patrocinando una mattinata di pulizia del Parco della Pace e del Parco Melvin Jones. L'iniziativa si svolgerà sabato 1 ottobre, ed è dedicata al mondo della scuola, ma non solo, con la partecipazione delle classi 2^ D e 2^ E della scuola secondaria di primo grado "Emilio Filippini". L'appuntamento si realizza anche grazie alla collaborazione dell'attività cattolichina "Be Kind" di via Carducci e la supervisione di ENPA.



"Una bellissima iniziativa nazionale - spiega l'Assessore all'Ambiente, Alessandro Uguccioni - che Cattolica ha scelto convintamente di abbracciare. Abbiamo pensato di far partecipare a questi clean-up i ragazzi delle nostre scuola medie ed andremo insieme in due spazi cittadini. Sarà una bella mattinata in cammino, dal Parco della Pace al Parco Melvin Jones. Un ringraziamento va anche al gruppo di ragazzi volontari di Be Kind che si occupano con costanza, mensilmente, di questi temi. Sono felice che queste due realtà, Be Kind e mondo della scuola, si uniscano in questo appuntamento. Con noi ci saranno anche le guardie zoofile dell'ENPA a tutelare e monitorare le operazioni. I nostri studenti potranno toccare con mano il tema dell'abbandono dei rifiuti, in maniera da fargli prendere coscienza della problematica ambientale. Appuntamento, dunque, sabato mattina: puliamo tutti insieme il mondo!".