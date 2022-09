Basket RSM, vincono Dogana Duks e Ciu Ciu Team

Sport

Repubblica San Marino

| 11:38 - 27 Settembre 2022

Sono Ducks e Ciu Ciu a stringere in mano i referti rosa al termine della seconda giornata di campionato sammarinese. I DD hanno la meglio sui giovanissimi Titans, mentre il Ciu Ciu Team piega l’Under 19, targata Basket 2000, grazie a uno sprint negli ultimi minuti dopo il recupero e il pari di Guida e compagni. La classifica, a questo punto, vede il Ciu Ciu a punteggio pieno (4), con Basket 2000 (2) e Ducks (2) dietro e Titans momentaneamente in fondo (0).

La terza giornata sarà decisiva per stabilire la classifica con la quale le squadre affronteranno le semifinali (ricordiamo, incroci 1°-4° e 2°-3°). Mercoledì ad Acquaviva si giocheranno Titans – Basket 2000 e Ciu Ciu – Ducks. Al momento nessuna posizione è ancora certa.



I tabellini

PALL. TITANO – DOGANA DUCKS 53-62

TITANO: Michelotti 4, Bianchi 10, Barbieri 2, Conforti 2, Gasperoni 13, Botteghi 2, Zavoli, Galeotti 5, Pagliarani 5, Giovannini 6, Ronci 2, Berti 2. All.: Millina.

DUCKS: D’Errico 6, L. Francini, Cecchetti 2, Burgagni 2, Sarti 6, Fabbri 24, Giuliani 10, Ercolani, Casadei 12, Rubino, Guidi. All.: Zannoni.

Parziali: 6-18, 23-36, 32-48, 53-62.

Arbitro: Giannini.



Prima vittoria nel torneo per i Dogana Ducks, che hanno la meglio sui giovani Under 17 della Pallacanestro Titano restando sempre davanti nel punteggio. Ducks avanti fin da subito con buon approccio difensivo e con un Fabbri che ne mette 10 nel primo quarto (6-18). Nel secondo parziale i giovani Titans recuperano grazie a un ottimo Gasperoni, ma la parte finale di quarto è tutta dei Dogana Ducks, che chiudono il primo tempo su un confortante +13 (23-36).

Nella ripresa la forbice si allarga fino al 32-48 del 30’, con l’ultimo quarto che vede la Pallacanestro Titano rimontare grazie a energia e difesa, ma senza arrivare mai a contatto. I Ducks chiudono sul +9. MVP Matteo Fabbri.





BASKET 2000 – CIU CIU TEAM 54-60

BASKET 2000: Zonzini, Broccoli, Fr. Guida 14, Lettoli 13, Carattoni 7, Giannini 3, Marcattili 8, Ricciotti 5, Bollini, Giovagnoli, Vergari, Zafferani 4. All.: Fe. Guida.

CIU CIU: S. Francini, Battazza 17, Ugolini 13, Paccagnella, Lanci 5, San Martini, Bronzetti 8, Lioi 8, Tentoni 8, Raschi 1, Taddei, Canali. All.: Tentoni.

Parziali: 12-18, 22-35, 44-50, 54-60.

Arbitro: Giannini.



Nella seconda partita di serata, il Ciu Ciu ha la meglio dei ragazzi dell’Under 19 e resta imbattuto in testa al girone. È una partita tutta passata al comando, quella di Tentoni e compagni. Il vantaggio raggiunge anche le 13 lunghezze (22-35), ma il Basket 2000 non demorde e tenta il recupero con difesa e palle recuperate. Nel terzo quarto Guida e Lettoli ricuciono fino al -6 del 30’, con le triple di Battazza a tenere comunque sempre davanti il Ciu Ciu.

Il finale è infuocato. L’appoggio mancino di Zafferani e il tap-in di Ricciotti valgono la parità a quota 52 a 3’26” dalla sirena. Dall’altra parte rispondono Ugolini e Battazza per il nuovo +5 (52-57). Guida accorcia sul -3, Lioi mette il libero del +4 e il Basket 2000 ha la tripla del -1 nell’ultimo minuto. Il tiro non entra, con Battazza, MVP, che la chiude poi ai liberi per il 54-60 finale.