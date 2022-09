'Vinco io' il nuovo libro della scrittrice riminese Lally Masia

Eventi

Rimini

| 10:22 - 27 Settembre 2022

Lally Masia.

Tutto pronto per la presentazione, che si terrà venerdì 30 alle ore 18, alla libreria Feltrinelli di Rimini, del quarto libro della scrittrice riminese Lally Masia, intitolato "Vinco io", edito da Leone Editore. L'autrice parlerà del suo romanzo e si confronterà con la giornalista Cristina Tassinari.



Lally Masia è una hair stylist e scrittrice originaria di Montefiore Conca. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo libro "Un uomo di nome Vincent" e nel 2020 "La seconda vita di Eleonora", due romanzi frutto di storie raccolte nel tempo e custodite gelosamente in un diario. "Donna a colori" è il terzo libro, uscito nel 2021, in cui ha voluto incrociare cinque personalità femminili che rappresentano le conquiste e i limiti che ogni donna vive quotidianamente. Con "Vinco io" vi è un'ulteriore maturità della scrittrice che decide di coinvolgere il lettore in una introspezione profonda delle paure dell'emisfero femminile.



"Ho scritto sin da bambina – spiega l'autrice – , i miei pensieri non sono mai riuscita a tenerli solo nella mente ma li ho sempre trasportati su dei fogli perché così avevo l'impressione che si potessero materializzare. Ancora oggi, nell'epoca del digitale, non riesco a rinunciare alla penna e all'emozione di riempire d'inchiostro pagine e pagine dove riesco a trasferire spaccati di vita, sentimenti e storie. Da qui sono nati tutti i miei libri che ritengo siano come dei grandi specchi dove ciascuno di noi in qualche maniera possa riflettersi e quindi identificarsi - conclude la scrittrice -.È la mia prima presentazione in libreria, sono molto emozionata, poi farò un tour, inizierò dalla provincia di Rimini. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile tutto questo e che mi continuano a sostenere, a cominciare dalla casa editrice Leone Editore, che seguirà anche la mia quinta opera e lo 03 Studio di Maurizio Scilla, un'eccellenza del nostro territorio. Insieme cominceremo, a breve, il progetto "Femme Creative", che fonde la mia doppia creatività di hair stylist e scrittrice". Ma non voglio svelarvi di più!".