Piante di marijuana scoperte dalla Forestale a Sant'Agata Feltria

| 10:07 - 27 Settembre 2022

Le piante sequestrate.

Piante di marijuana e quantitativi di sostanza superiori al cosiddetto "uso personale". I Carabinieri della Forestale di Sant'Agata Feltria, durante alcuni controlli, hanno notato delle piante di marijuana vicino ad un casolare. Una volta rintracciati i proprietari, i militari hanno perquisito l'interno. Sono stati trovati diversi vasetti di vetro ed un contenitore metallico con all'interno lo stupefacente. Sono stati sequestrati 35 grammi di marijuana, alcune infiorescenze essiccate ed un contenitore per tabacco con all'interno 73 semi. I proprietari sono stati denunciati per detenzione e produzione di stupefacenti: quanto rinvenuto è stato ritenuto dai militari non giustificabile per il solo uso personale.