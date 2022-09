Tragedia a Montescudo, la procura ha disposto l’autopsia sul corpo del 56enne

Cronaca

| 08:07 - 27 Settembre 2022

Accertamenti anche sul trattore posto sotto sequestro.

Ancora non si placa lo sconforto per la morte di Davis Pasini, il 56enne di Montescudo che domenica scorsa 25 settembre, ha perso la vita in seguito al cedimento del sollevatore artigianale delle forche poste sul retro del trattore su cui stava lavorando nella azienda agricola. Amici e parenti sono ancora distrutti per quello che è stato un tragico incidente a cui non ha assistito nessuno. Una disgrazia scoperta solo a cavallo dell'ora di pranzo. Non vedendolo rincasare la moglie è andata a cercarlo. Quando l'ha trovato ha allertato i soccorsi. Ora le indagini sono passate nelle mani della Procura della Repubblica di Rimini che dalla scientifica e dal personale della Medicina del lavoro, che hanno concluso tutti gli accertamenti del caso, ha ricevuto un rapporto dettagliato sull’accaduto. Ora dal medico legale sarà eseguito l’esame autoptico sul corpo di Denis poi la salma sarà dissequestrata e restituita ai familiari per i funerali.