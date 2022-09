Cronaca

Rimini

| 07:45 - 27 Settembre 2022

Archivio.

Paura al confine tra i comuni di Rimini e Santarcangelo per un incendio in un bed and breakfast in via San Vito. Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco. Le fiamme sono scoppiate domenica sera intorno alle ore 23, per cause ancora da appurare, in una struttura adibita a B&B. Si ipotizza che tutto sia partito da un corto circuito. L'appartamento dopo lo spegnimento è stato dichiarato inagibile. Nessuno è rimasto ferito.