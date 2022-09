Calcio giovanile: Gabicce Gradara, Giovanissimi cadetti subito vincenti 4-0

Sport

Gabicce Mare

| 18:17 - 26 Settembre 2022

La squadra dei Giovanissimi Cadetti del Gabicce Gradara.

Sono cominciati i campionati giovanili e per il Gabicce Gradara il bilancio è di una vittoria, un pareggio e due sconfitte.



JUNIORES



Gabicce Gradara – LMV Urbino 0-5



Pesante sconfitta interna per il Gabicce Gradara per mano dell’Urbino che si è dimostrata squadra ben organizzata, ma fino al 70' i padroni di casa (cl. 2006) sono stati in partita.

Nella prima parte di gara Gabicce Gradara pericolosa con Petese che da buona posizione prova una sforbiciata ma la conclusione non impensierisce il portiere Coli e al 35’ ci prova ancora con Mouthatahir da fuori area. Gli ospiti si rendono pericolosi nel finale del primo tempo con Becilli e Ceccarini ma Francolini respinge. Prima dello scadere della prima frazione, Finotti crossa in area di rigore, colpo di testa di Petese con palla sulla traversa.



All'inizio del secondo tempo l'Urbino va in vantaggio con l’attaccante Di Nino (0-1). Al 60' si invola sulla destra Lavacca che tira a colpo sicuro, ma Francolini gli nega la gioia del gol. Il Gabicce Gradara prova a raggiungere il pareggio su punizione calciata da Mancini, ma il portiere avversario non si fa trovare impreparato. L'Urbino raddoppia al 70' su punizione con Casoli (0-2). Al 75' Mouthatahir commette fallo di rigore: dal dischetto Di Nino realizza la doppietta personale(0-3) per poi impegnare severamente il portiere Francolini. Gli ospiti calano il poker all'80’ con un tiro da fuori area di Scipioni (0-4).



L'ultimo gol è del subentrato Strafella che allo scadere approfitta di una corte respinta della difesa e insacca (0-5).



Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro in trasferta domenica 19 alle ore 15 contro il Muraglia.



GABICCE GRADARA: Francolini, Andreani (15' s.t. Franca) Battistelli, Della Chiara, Moutatahhir, Semprini (2' s.t. Esposito), Fuzzi, Bacchini, Mancini, Petese, Finotti. A disp. Borselli, Magi A., Fronzoni. All. Gaudenzi.





ALLIEVI



Gabicce Gradara-Muraglia 2-5





All’esordio ko interno per il Gabicce Gradara di mister Iachini per mano del Muraglia. Parte subito bene la squadra di casa: al 5’ su disattenzione della difesa del Muraglia ne approfitta Bergamini (1-0). Dopo due minuti al pareggio del Muraglia che al 12' su un palla nel cuore dell’area trova la zampata del 2-1; al 19' da fallo laterale palla che rimbalza in area: difesa di casa sorpresa (1-3). Momento difficile per il Gabicce Gradara che non riesce a fare gioco e al 22' il Muraglia si porta sull’1-4 . Al 23' viene atterrato Magi Filippo in area: rigore netto trasformato da Bergamini (4-2). Al 33' la squadra ospite continua a far valere la sua supremazia fisica e si porta sul 2-5. Nel secondo tempo il Gabicce Gradara non riesce ad impensierire più di tanto il Muraglia.



Prossima partita Villa San Marino- Gabicce Gradara domenica 9 ottobre.



GABICCE GRADARA: Borselli, Buccino, Del Bene, Gaudenzi, Rossi, Pataracchia, Mboup, Magi Filippo, Bergamini (30'st. Bastianelli), Magi Samuele (21'st. Pontellini), Della Costanza (9'st.Sciuto).



GIOVANISSIMI 2008



Montecchio – Gabicce Gradara 2-2



Buona prestazione del Gabicce Gradara con vantaggio sul campo del quotato Montecchio. A segno al 20’ Terenzi e poco dopo palo su calcio piazzato di Andruccioli . Al 30’ il pareggio della squadra di casa che nella ripresa trovano il 2-1 sfruttando un rilancio lungo. Il Gabicce Gradara non ci sta e grazie al suo forcing agguanta il pareggio con Ferraj su calcio di rigore per fallo su Rossi.



Prossimo match domenica alle 11 allo stadio Magi contro il Valfoglia.



GABICCE GRADARA: Gaggi, Buscaglia (40' Arduini), Andruccioli, Sciuto (40' Ridolfi), Rossi, Bana, Rossini (55' Mancini), Ferraj, Terenzi, Luzi, Guidi (55' Ballarini). All. Mendo – Baffioni.





GIOVANISSIMI CADETTI



Gabicce Gradara- Carissimi 4-0



Buona la prima dei Giovanissimi cadetti. Inizio scoppiettante e dopo alcune opportunità sfumate al 12' la squadra di casa va in gol su calcio piazzato di Ferraj. Continua il pressing del Gabicce Gradara ma risultato resta invariato a fine primo tempo. Nella seconda frazione raddoppio sempre su piazzato di Luzi, poi Del Bene (tap in in area) e Falcioni (dribbling e tiro vincente) arrotondano. Due pali per l’attaccante Mancini.



Prossimo turno Muraglia-Gabicce Gradara sabato alle ore 17,45.



GABICCE GRADARA: Barbieri (60' Tomassini), Benedetti, Mosconi, Sciuto (45' Del Bene) Buscaglia, Ricci(45' Arduini), Ballarini (60' Tucci), Ferraj (35' Luzi), Mancini, Orazi (40' Falcioni), Ballarini (Rossini Nic.). All. Mendo-Baffioni.