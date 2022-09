Novafeltria, Elena Vannoni non ce la fa: il seggio al Senato salta per uno 0,16%

Attualità

Novafeltria

| 17:13 - 26 Settembre 2022

Elena Vannoni, Forza Italia.

Elena Vannoni non ce l'ha fatta. L’attuale vice sindaca di Novafeltria, candidata per Forza Italia al collegio plurinominale 2 del Senato (province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara), non è stata eletta al Senato.

"C’è mancato davvero poco: per uno 0,16% il seggio plurinominale a FI non è scattato" commenta la vicesindaca, che ringrazia "gli amici di Forza Italia che mi hanno proposto per questo ruolo dando valore al lavoro che avevo fatto sul territorio in questi anni; poi a tutti i ragazzi e le ragazze che mi sono stati al fianco in questa intensissima campagna elettorale, accompagnandomi ai banchetti, organizzandomi incontri, rendendosi disponibili come rappresentanti di lista, facendo attacchinaggio e volantinaggio senza che ci fosse un domani; e, infine, voglio ringraziare tutti voi che avete creduto in me e nella possibilità che questa elezione avvenisse: ho sentito in maniera palpabile il vostro affetto e sostegno.

Insieme abbiamo fatto un risultato storico!"



"Non so cosa ci prospetterà il futuro" conclude Vannoni "ma so che questo è un nuovo inizio. E io per voi ci sono!"