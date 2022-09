Il post-elezioni di Andrea Gnassi: "L'augurio è che tutti gli eletti lavorino e siano fedeli al territorio"

Attualità

Rimini

| 16:19 - 26 Settembre 2022

Andrea Gnassi.

Nel raffronto 2018-2022 la coalizione guidata da Andrea Gnassi passa da 43.103 a 59.897 voti sul piano provinciale (+16.794 voti e 9.17%) e da 22.436 a 28.974 voti nel Comune di Rimini (+6538 voti e +11,52%)-

Il Pd passa da 37.232 a 48.287 voti in provincia (+11.055 voti e +5,91%) e da 18.337 a 20.039 voti nel Comune di Rimini (+1702 voti e +5,72%).



L'ex primo cittadino analizza la sconfitta in una nota stampa:



Prima di tutto un ringraziamento. A tutti coloro che hanno scelto andando a votare. A chi, a tutti i livelli, ha dato il suo contributo alla campagna elettorale. Un ringraziamento per l'onore conferitomi con l'elezione alla Camera dei Deputati che richiede una grande responsabilità come capolista della Romagna del centro sinistra.

L'Italia ha deciso. E ha deciso premiando Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni. Che per altro ha ridotto la Lega di Salvini a partito marginale del centrodestra.

E' stata capace di ritagliarsi una visibilità e un protagonismo politico sia durante la pandemia del Covid che nella crisi economica e internazionale, come quella energetica, stando all'opposizione. Ora dovrà governare, mettendo al centro l'interesse del Paese e i bisogni reali. Il Pd sconta la mancanza di identità politica che di alleanze. Inutile dire di come le scelte di soggetti politici come il ticket Renzi-Calenda alla luce di una legge elettorale che premia solo chi sta insieme pur nelle differenze (destra docet) hanno penalizzato sia loro stessi sia l'Italia che non si riconosce né nel sovranismo, né in una destra che ora è chiamata alla prova di governo. Il Movimento 5 Stelle in Romagna e a Rimini si attesta sull'8-9% dal 32% che aveva nel 2018. E sarà chiamato nei fatti a misurarsi anch'esso con il nuovo quadro politico. Tutta la Romagna è dentro un voto nazionale. Il centrosinistra in Romagna infatti non ha vinto in nessun collegio uninominale, come il nostro che era già del centrodestra nel 2018 e in altri nei quali aveva vinto e ora no. È evidente che si tratta di un voto politico, nazionale, frutto di una voglia di cambiamento ('proviamo la Meloni') e di errori fatti dal campo riformista e progressista nel non voler leggere questa legge elettorale per come (aggiungo anche purtroppo) è: infatti vince chi fa alleanze anche nelle differenze. Se non le fai, perdi prima di giocare la partita.

Inutile lamentarsi del Rosatellum che non consente nei collegi uninominali provinciali di scegliere con il voto disgiunto, né di scegliere assegnando preferenze a nomi e cognomi, ma bensì grazie ai voti sui simboli del partito. E non consente neanche di avere un quadro politico nazionale in base ai voti proporzionali dei partiti, che nella realtà restituisce una situazione di un Paese diviso elettoralmente in due.

Su quest'ultimo punto evidenzio che uno spazio politico esiste per una proposta che sappia rispondere a povertà e sostegno al mondo produttivo, ai diritti e alle libertà. Qui c'è la vera riflessione da fare.

Tutto questo però è il gioco dei se e dei ma, e oggi, appunto, non vale.

A livello locale con il Rosatellum è solo il voto alla Meloni e a Fratelli d'Italia che porterà in Parlamento candidati sconosciuti sui territori che o non si sono mai misurati con le preferenze reali o che quando lo hanno fatto non sono stati magari neanche eletti in Consiglio Comunale o regionale.

Il caso di Morrone è lampante: è stato candidato in provincia di Rimini ed eletto grazie ai voti di Fratelli d'Italia, avendo la metà dei voti dei partiti che lo sostenevano. Ora l'augurio è che, tutti gli eletti lavorino e siano fedeli al territorio e ai suoi bisogni e non ai diktat e ai richiami di leader e partiti. Io lavorerò come sempre ho fatto per il territorio, nel rispetto e nel confronto di qualunque governo che verrà.

Ci sarà tempo, al di là dell'emozione del momento, per una riflessione più profonda di cosa voglia essere il campo riformista e progressista e da qui ripartire. A Roma porterò come detto tutte le battaglie di Rimini e della Romagna: dall'ambiente, all'energia, alle imprese, ai diritti. Si riparte da qui: dai fatti. Perché sono i valori che si trasformano in fatti che costruiscono le alleanze sociali e anche politiche che possono dare il contributo per ripartire e non viceversa.