Il voto alle Politiche conferma Jacopo Morrone per Lega Romagna: ‘Noi tenaci e responsabili’

| 16:14 - 26 Settembre 2022

jacopo Morrone.

Alle elezioni politiche italiane di ieri il parlamentare uscente e candidato della Lega, Jacopo Morrone, sostenuto dalla coalizione del centrodestra, ha ottenuto il 42,76% delle preferenze. "Rappresentiamo in pieno la Romagna che si impegna con coraggio, che ascolta e che ci mette la faccia assumendosi le responsabilità". Il parlamentare romagnolo della Lega, Jacopo Morrone, fresco della conferma dopo avere superato nella sfida al collegio uninominale di Rimini, Andrea Gnassi, del Partito democratico, ringrazia gli elettori "per il sostegno e la forza che mi avete dato". "Siamo- aggiunge- la Romagna che lavora e fa impresa con quella tenacia che ereditiamo dalla nostra tradizione e dalla nostra cultura". La Romagna che "non teme il futuro e, anzi, lo guarda con fiducia e voglia fare. Da oggi- conclude- la nostra dedizione e la nostra passione per la Romagna e per il Paese saranno, se possibile, ancora più salde e determinate.