Rimini Calcio giovanili: al debutto hurrà per la Primavera 4 e Under 17

Sport

Rimini

| 14:40 - 26 Settembre 2022

Il Rimini Under 17 esulta dopo un gol (Foto Rimini Calcio).





I RISULTATI DELLE GIOVANILI BIANCOROSSE



PRIMAVERA 4 • 1ª Giornata



RIMINI F.C. – MANTOVA 2-0



Reti: 22’ st Zanni, 36’ st Gerboni



RIMINI F.C.: Lazzarini, Diotallevi, Gerboni, Madonna, Bianchi, Gianfrini, Fraternale (dal 89’ st Di Pollina), Rushani (dal 60’ st Sebastiani), Zanni (89’ st Capparelli), Cherubini, Serfilippi (75’ st Marconi). A disposizione: Conti, Marinucci, Marcello, Gabriele, Alvisi, Mariotti, Russo. Allenatore: Brocchini.



MANTOVA 1911: Napoli, Amedei, Caffarra, Faina (dal 68’ st Del Bar), Malavasi, Pacurar, Castellani (dal 68’ st Riemma), Proverbio (dal 75’ Mattiello), Palanca, Luiscietti (dal 75’ st Affretti), Trentini (dal 52’ st Scrivano). A disposizione: Lorenzini, Andreani, Fiamminghi, Pignatta, Poerio. Allenatore: Abbruscato.



Ammonizioni: Serfilippi, Sebastiani (Rim), Faina, Luiscietti, Affretti (Man)

Espulsioni: Falanca (Man)



Buona la prima per i ragazzi di mister Brocchini che all’esordio stagionale in campionato regolano la Reggiana per 2-0 al termine di una partita condotta con personalità. Le reti nella seconda frazione di gara la prima al 22’ con Zanni che conclude in gol una bella azione corale, la seconda arriva invece con un tiro da fuori di Gerboni che non lascia scampo a Napoli.



UNDER 17 Serie C • Girone C – 1ª Giornata



RIMINI FC - REGGIANA 2-0



Reti: Hassler 20 s.t. – Ciavatta 40 s.t.



RIMINI FC: Cerretani, Ciavatta, Belletti (dal 35’ st Cecchini), Bacchiocchi, Brisku ( dal 45 pt Carbonara), Volonghi, Cesarini (dal 21 st Mini), Imola (dal 30’ st Giacomini), Capicchioni (dal 21’ st Paganini), Hassler, Hamati. A disposizione: Bartoletti, Zighetti, Bianchi, Orioli. All: Oscar Muratori



REGGIANA: Lorenzi, Benigno, Bonacini, Biolchi, Bologna, Curti, Grammatica, Tessitori, Pederzini, Natale, D’angelo. A disposizione: Albanese, Lemmi, Rizzello, John, Ferrari, Campaniello, Camara, Daini, Malavasi. All: Daniele Orlandini



Ammoniti: Imola (Rim), Hassler (Rim), Carbonara (Rim), Bologna (Reg), Grammatica (Reg), Tessitori (Reg), John (Reg).



Il Rimini si aggiudica con merito il match con la Reggiana dopo una partita che ha visto le due formazioni affrontarsi in un incontro ad alta intensità. Parte forte la formazione di casa che dopo appena un giro di lancetta sfiora il gol con una cavalcata di Cesarini. I biancorossi spingono affrontando gli avversari 1vs1 mettendo alla frusta la formazione emiliana che rischia di capitolare già nella prima frazione di gioca ma Hassler dal dischetto non riesce a mettere alle spalle di Lorenzi. Dopo l’intervallo i ragazzi di Muratori sbloccano la partita grazie a un contropiede concluso con il tiro di Hassler che questa volta non perdona il numero uno ospite. La Reggiana tenta una reazione senza tuttavia creare pericoli a Cerretani e subisce il raddoppio grazie a una verticalizzazione biancorossa che Ciavatta conclude in gol. Finisce 2-0 al termine di una bella prova della Under 17 a scacchi.





UNDER 15 Serie C • Girone C – 1ª giornata



RIMINI FC - REGGIANA 1-2



Reti: Aiello (REG) 23' p.t. - Autorete (RIM) 25' p.t. - Belkiss 29' s.t. (REG)



RIMINI FC: Perazzi, Cenci, Drudi, Scirocco, Manzi (dal 23’ st Lombardi L.), Bizzarri, Arlotti, Mataj (dal 26’ st Nava), Foschi, Eco (dal 7’ st Celani), Badioni (dal 33’ st Zammarchi). A disposizione: Pirini, Fabbri, Fontemaggi, Lombardi N., Cristiani.

All.Lunardini.





REGGIANA: Costi, Belloni, Carpi, Aiello (dal 18’ st Casini), Maarouf, Cardona, Chiarabini (dal 40’ st Ruotolo), Ruffini, Allegri (dal 1’ st Romei), Giorgi (dal 1’ st Pedersoli), Belkiss. A disposizione: Bartoli, Di Vilio, Saracchi, Tramalloni.

All. Cammarata



Arbitro: Sintini di Cesena. Assistenti: Falletta di Forlì - Bellotti di Forlì.



Ammoniti: Aiello (REG), Ruffini (REG)



Sconfitta casalinga nella prima giornata di campionato per il Rimini che termina la gara con l’amaro in bocca al termine di una gara ben giocata.

Parte subito bene il Rimini che sfiora il gol in più occasioni ma al 23' del primo tempo è la Reggiana a portarsi in vantaggio con un tiro da fuori di Aiello che si insacca sotto la traversa.

Due giri di lancetta e i biancorossi riportano il risultato in parità sugli sviluppi di calcio d'angolo calciato da Drudi deviato in rete in autogol dalla retroguardia ospite.

Il primo tempo si chiude sull'1-1, e dopo l’intervallo la ripresa riparte con lo stesso copione della prima frazione di gioco: il Rimini crea ma non riesce a concretizzare. A 10' dal triplice fischio è così la Reggiana a riportarsi in vantaggio con Belkiss che insacca in rete la palla proveniente da un cross sull'out di sinistra.

Nel finale i biancorossi provano a riprendere in mano la gara ma la porta emiliana tiene e la Reggina si aggiudica l’intera posta.



UNDER 14 Pro 2ª giornata



RIMINI FC – SPAL 0-2



Reti: 27’ pt Minotti, 21’ st Coratella.





RIMINI FC: Savoretti (dal 27’ st Costantini), Pedrelli (dal 1’ st Bartolucci), Odino, Vichi (dal 23’ st Di Angelo), Tito,Mambelli, Amantini (dal 18’ st A. Frati) Arseni (dal 27’ st Mariotti), Celli (dal 30’ st Machhour), Fulvi, F.Frati.

Allenatore: Berardi.



SPAL: Zanetti, De Pieri, Morselli, M. Zanetti, Siviero, Bui, Zampetta, Giannelli, Minotti, Landulfo, Coratella. Allenatore: Buriani.



Battuta d’arresto casalinga per l’Under14 Pro biancorossa, i ragazzi di mister Berardi cedono il passo alla formazione ospite nonostante una buona prestazione.

La partita rimane equilibrata fino al 27’ del primo tempo quando Minotti è lesto a insaccare una respinta corta di Savoretti.

Il raddoppio ospite arriva al 21’ del st con Coratella che da centro area calcia a colpo sicuro e infila l’estremo difensore biancorosso.





UNDER 13 Pro 2ª giornata



CESENA – RIMINI FC 3-2