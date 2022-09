Arriva ubriaco al seggio e aggredisce i poliziotti, arrestato: era irregolare

Cronaca

| 14:11 - 26 Settembre 2022

Foto di repertorio.

Storie da seggio elettorale, è successo ieri sera (25 settembre) intorno alle ore 20:00 presso l’Istituto Comprensivo Marvelli di Corpolò. Un cittadino marocchino si era recato al seggio in evidente stato di ebbrezza attirando verso di sè le attenzioni di tutti i presenti. Subito segnalato dal personale di vigilanza, all'arrivo della volante della Polizia di Stato ha cominciato a dare in escandescenze con un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli agenti. Nel mentre l'uomo veniva accompagnato presso l'auto di servizio, ha tentato di colpire con una testata un agente (senza riuscirci) e ha continuato la sua collera anche a bordo della volante tirando delle testate. Irregolare sul Territorio Nazionale, l'uomo è stato tratto in arresto per i reati di Resistenza e Oltraggio a Pubblico Ufficiale. Notiziato il Pm di turno ne ha disposto il trattenimento presso le locali camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.