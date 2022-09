Aido, anche Rimini partecipa alla 'Giornata del Sì' con tre appuntamenti

Attualità

Rimini

| 11:43 - 26 Settembre 2022

La sezione Aido di Bellaria Igea Marina.

Si terrà domenica 2 ottobre, la Giornata nazionale del Sì promossa da Aido (Associazione nazionale per la donazione di Organi, Tessuti e Cellule). Quella domenica sarà il culmine delle tantissime iniziative diffuse sul territorio nazionale che, a seconda delle esigenze, potranno proseguire fino al 9 ottobre.



In provincia di Rimini, sono tre i momenti in cui i volontari AIDO promuoveranno la cultura del dono e forniranno informazioni a chiunque desiderasse ottenerle o volesse concedere un'offerta libera. Martedì 4 ottobre, a Bellaria, Aido Rimini parteciperà con un punto informativo in Municipio alla conferenza stampa di presentazione del DonoDay 2022. Domenica 9 ottobre, sempre a Bellaria, le associazioni del dono Aido, Admo e Avis, insieme ad altre associazioni che portano avanti una sensibilizzazione sul tema del dono biologico, dialogheranno con i cittadini e i giovani sul tema del dono. L'appuntamento è in piazza Matteotti dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. Infine, Aido Rimini è tra promotrici della Maratonina del vino Città di San Clemente che domenica 23 ottobre celebrerà la 13esima edizione. La partenza è alle 9.30: AIDO sarà presente con uno stand.



"La forza di Aido è nella sua storia, ormai prossima alla ricorrenza del cinquantennale, e nella sua presenza, viva e coesa sul territorio nazionale, grazie a migliaia di volontari e donatori – afferma la presidente nazionale Flavia Petrin – a cui va la nostra riconoscenza. Guardiamo al futuro, forti e consapevoli del nostro passato. Quest'anno il Sì, che è sempre un Sì alla vita, volerà da Reggio Calabria in tutta Italia".



Sarà, insomma, una domenica per colorare di rosso e bianco, i colori di Aido, le città, compresa quella grande "città virtuale" rappresentata dalla rete internet e dai mezzi di comunicazione. E in quest'anno, ancora segnato dal Covid 19, la Giornata nazionale avrà lo spirito di chi, pur nella sofferenza, non si piega alle difficoltà ma cerca nuove modalità per fare ancora di più e ancora meglio, com'è nello spirito aidino.



Testimonial speciale della Giornata del Sì sarà la pallavolista Alice Pamio che già da tempo collabora con Aido e metterà a disposizione il suo talento e il suo entusiasmo per veicolare il Sì alla donazione soprattutto tra gli sportivi e tra i giovani.