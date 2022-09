Attualità

Rimini

| 11:27 - 26 Settembre 2022

Immagine di repertorio.

L’Emilia Romagna va a segno con il SuperEnalotto: nel concorso del 24 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 17.588,15 euro ciascuno. Entrambe le giocate sono state convalidate nella tabaccheria di via Carlo Porta 42/44 a Rimini. Il Jackpot, intanto, sale ancora arrivando a toccare i 278,3 milioni di euro – record per il gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione.