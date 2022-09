Rimini, al cinema Tiberio la grande opera da Londra Madama Butterfly

Eventi

Rimini

| 11:00 - 26 Settembre 2022

Immagine di repertorio.

Al Cinema Tiberio di Rimini ritorna la grande opera lirica in diretta dalla Royal Opera House di Londra: martedì 27 settembre alle ore 20.15 (biglietti interi € 12, ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10, posti numerati) è in programma Madama Butterfly di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, per la regia di Moshe Leiser e Patrice Caurier, con la direzione orchestrale affidata a Nicola Luisotti.



L'opera è interpretata da un cast internazionale: l'acclamata soprano italiano Maria Agresta nel ruolo di Cio-Cio-San, il tenore americano Joshua Guerrero nel ruolo del tenente B.F. Pinkerton, il baritono spagnolo Carlos Álvarez nel ruolo di Sharpless e il mezzosoprano inglese Christine Rice nel ruolo di Suzuki.



Madama Butterfly è stata rappresentata dalla Royal Opera oltre 420 volte, il che la rende la nona opera più rappresentata nel repertorio della Compagnia. Dalla sua prima rappresentazione al Covent Garden nel 1905, un anno dopo la prima alla Scala di Milano, l'intramontabile storia di Puccini ha affascinato il pubblico. Con una partitura che include alcune delle musiche più strazianti che il compositore abbia mai scritto – dalla famosa aria di Butterfly, "Un bel dì, vedremo", al "Coro a bocca chiusa" – Madama Butterfly rimane oggi una delle opere italiane più popolari.

Quando la giovane geisha, Cio-Cio-San, sposa l'ufficiale navale americano Pinkerton, crede di entrare in un vero matrimonio vincolante per la vita. Abbandonando la sua religione e comunità, scopre troppo tardi che per Pinkerton il loro matrimonio è solo un'illusione, con tragiche conseguenze. La squisita produzione di Moshe Leiser e Patrice Caurier si ispira alle immagini europee del Giappone del XIX secolo.