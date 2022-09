Coldiretti a Pennabilli per gli 'Antichi frutti d'Italia': incontro sul cambiamento climatico

Attualità

Pennabilli

| 10:56 - 26 Settembre 2022

Guido Cardelli Masini Palazzi presidente Coldiretti.

Coldiretti ha partecipato alla manifestazione "Antichi frutti d'Italia" a Pennabilli.

Un programma ricco quello di sabato e domenica scorsi che ha previsto, oltre al mercato degli antichi frutti, mostre tematiche, incontri culturali e scientifici dedicati all'agricoltura, alla biodiversità, al paesaggio, alle tradizioni eno-gastronomiche.



Dopo due anni si è svolto anche il tradizionale convegno della domenica organizzato da Coldiretti Rimini che quest'anno ha avuto come tema il cambiamento climatico e le ripercussioni nel settore agricolo al quale hanno partecipato il Presidente di Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi, Il Vice Presidente del Consorzio Bonifica della Romagna Giuseppe Salvioli e Claudio Buscaroli agronomo del CRPV.



Un fine settimana - ha evidenziato il Presidente di Coldiretti Rimini, Guido Cardelli Masini Palazzi – che ha contribuito a mantenere vivo il rapporto con la terra ed i suoi prodotti, ma anche a volgere uno sguardo al passato senza essere nostalgici. In questi due giorni – ha aggiunto Cardelli Masini Palazzi - si è celebrato il mondo rurale, la tradizione, la civiltà contadina, come decisa esortazione a vivere il presente tenendo bene a mente gli insegnamenti del passato che, soprattutto di questi tempi, sono ancor più fondamentali e rappresentano le basi su cui costruire la consapevolezza necessaria a ripartire.



Tutti parlano di cibo - sottolinea il Direttore di Coldiretti Rimini Alessandro Corsini - ma spesso sembra che questo non sia collegato all'agricoltura e questo importante evento serve anche per ribadire che se si fermano gli agricoltori non arriverà più cibo sulle nostre tavole, le terre resteranno incolte, desertificate, un grave danno per l'ambiente che rischia il dissesto idrogeologico.



Tutto il merito, afferma il Vice Direttore Giorgio Ricci va riconosciuto all'Associazione Culturale Tonino Guerra, presieduta da Andrea e Lora Guerra, che attraverso l'organizzazione di questa manifestazione da anni promuove mostre, incontri culturali e scientifici dedicati all'agricoltura e alla biodiversità, è riuscita a trasmettere il concetto che terra è cultura.



Inoltre è importante anche il caratteristico mercato dei frutti e delle piante antiche dove si può "toccare con mano" e si possono acquistare prodotti tipici, mercato al quale partecipano con entusiasmo anche aziende di Campagna Amica, la rete di vendita diretta promossa da Coldiretti.



L'agricoltura – conclude Ricci - è un patrimonio "colturale e culturale" da tutelare, un comparto che genera lavoro e traina parte del turismo.