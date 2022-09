Elezioni, affluenza in calo in provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 09:18 - 26 Settembre 2022

Immagine di repertorio.

In provincia di Rimini ha votato il 69,09% degli aventi diritto in calo rispetto alla precedente consultazione del 2018 che si attestava al 77,53%. Il comune della provincia con la maggiore affluenza è stato quello di Coriano con il 74,14% (come nel 2018 quando raggiunse l'83,46%), quello con la percentuale minore è stato Montefiore Conca con il 62,73%. A Rimini ha votato il 69,08% (nel 2018 votò il 76,38%), a Riccione alle urne è andato il 69,51%. Calo importante di elettori a Misano. Nelle precedenti consultazioni del 2018 votò l'80,10%, domenica si è presentato alle urne il 68,03%.



