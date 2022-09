Elezioni, risultati a Rimini: Gnassi superato da Morrone

Attualità

Rimini

| 08:25 - 26 Settembre 2022

Immagine di repertorio.

L'Emilia-Romagna si conferma la prima regione per affluenza al voto.

Nonostante un calo rispetto alle elezioni politiche precedenti di circa sei punti, alla chiusura dei seggi fa segnare il 72,07% alla Camera e il 71,98% al Senato. In provincia di Rimini ha votato il 69,07%.



Rimangono ancora delle sezioni da scrutinare e i risultati nel collegio uninominale di Rimini per la Camera, indicano in testa Jacopo Morrone della Lega nella coalizione di centrodestra con il 42,76% di preferenze. Andrea Gnassi si attesta al momento è al 35,05%. Mariano Gennari del Movimento 5 Stelle ha l’8,95%, Alessandro Francesco Petrillo di Azione Italia Viva Calenda con il 5,67%. Gianmaria Zanzini di Italexit il 2,46%. Gianluca Ottaviano di Vita 1,96%, Celeste Carmela Giuditta di Italia Sovrana Popolare 1,38%, Guido Mascioli di Unione Popolare con De Magistris 1,02%, Alice Delicati Partito Animalista Ucdl 0,60%, Elena Roveri Sud Chiama Nord allo 0,09%, Patrizio Maraldi di Mastella Noi di centro Europeisti 0,06%.



Rimangono ancora delle sezioni da scrutinare e i risultati nel collegio uninominale di Rimini per il Senato: Marta Farolfi, sostenuta dalla coalizione di centrodestra, si attesta al 41,98%, Simona Viola del centrosinistra arriva al 33,38%. Marco Croatti del Movimento 5 Stelle è al 9,39%, Elena Leardini di Azione, Italia Viva, Calenda raggiunge il 7,76%, Eleonora Barreca (Italiexit) 2,45%, Noemi Zucchi (Vita) 1,63%, Guglielmo Bolognini (Italia Sovrana e Popolare) 1,24%, Oreste Godi (Unione Popolare con De Magistris) 1,02, Melissa Montanari (Partito Animalista, Ucdl) 0,65%, Sandro Ferrer (Alternativa per l'Italia) 0,31%, Roberto Sanzani (Destre Unite) 0,11%, Sabrina Fedeli (Mastella noi di centro europeisti) 0,07%.