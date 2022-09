Rimini, oltre 450 bikers al via della Transitalia Marathon, successo per Mti Expo

Attualità

| 07:34 - 26 Settembre 2022

La fiera e lo start della Marathon.

Si è conclusa con successo la prima edizione di MTI Expo, la fiera outdoor dedicata al mototurismo che da venerdì a domenica ha animato il Parco Fellini di Rimini. Più che positivi sono stati i feedback da parte dei visitatori che hanno approfittato dell'ultimo weekend di settembre per visitare la manifestazione, per la prima volta a Rimini. Degustazioni di prodotti tipici, convegni, tavole rotonde e demo raid organizzati dalle diverse case costruttrici presenti hanno intrattenuto il pubblico durante tutto l'evento.



Nella giornata di domenica la fiera ha accolto la cerimonia di apertura dell'ottava edizione del Transitalia Marathon che ha regalato come sempre emozioni ai partecipanti e non solo con esibizioni dal vivo e la consueta sfilata delle 23 bandiere rappresentative delle nazioni dei partecipanti che prenderanno parte all'evento mototuristico internazionale che prenderà il via da Rimini nella mattinata di lunedì dalle ore 8.00 con circa 450 bikers. La serata si è poi conclusa con la consueta cena a base di pesce ottimamente preparata dai marinai di Rimini.



Grande soddisfazione da parte dell'organizzatore Mirco Urbinati: "In un clima socio-politico difficile come quello in cui stiamo vivendo, Rimini ha confermato ancora una volta che la potenza di una passione è ancora capace di unire uomini con culture differenti provenienti da tutto il mondo",



Un inizio davvero emozionante per un evento, il Transitalia Marathon, che come ogni anno saprà regalare a tutti grandi sorprese.