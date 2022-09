Enzo Bruno, è morto l'ex ispettore capo della Polizia di Rimini

Attualità

Rimini

| 06:41 - 26 Settembre 2022

Nella giornata di sabato 24 settembre e' deceduto l'ispettore capo della Polizia di Stato in quiescenza Enzo Bruno, era ricoverato presso l'ospedale di Rimini per una grave malattia. Aveva superato il traguardo della pensione in qualità di responsabile dell’ufficio passaporti nella Questura di Rimini. Per 8 anni è stato il vice segretario del Sindacato Autonomo di Polizia. Persona retta, professionale e sempre disponibile, il Sap lo ricorda con affetto e stima. Il rosario sarà martedì 27 alle 18.40 il funerale mercoledì 28 mattina alla 9.40 nella chiesa di viale Regina Margherita, 41.