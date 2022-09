Attualità

22:23 - 25 Settembre 2022





Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 51,16% degli aventi diritto (dati relativi a 7.904 comuni su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno.Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 58,40% degli elettori per la Camera. Per buona parte della giornata si sono registrati rallentamenti alle operazioni di voto, in molte città, per "colpa" dei controlli al tagliando antifrode.