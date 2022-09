Calcio 1a Categoria: pari 2-2 tra Morciano e Bagno di Romagna

Sport

Rimini

| 19:47 - 25 Settembre 2022

Morciano - Bagno di Romagna 2-2

Marcatori: 31' rig. Longoni, 41' rig. Silvani, 56' Moretti, 85' Sollaku



MORCIANO: Alessandrini, Antonietti, Albertini, Stanco, Santoni, Lavanna, Tonelli (59' Cisternino), Grimaldi (79' Casciola), Sollaku, Ricci, Longoni (59' Diotalevi).

A disp. Di Renzo, Garetti, Iannucci, Lenti, Palmerini, Serafini. All. Rubino.

BAGNO DI ROMAGNA: Angeli, Ambrogetti (59' Bardi), Mambelli, Bravaccini, Braccini, Petrini, Moretti, Silvani, Venturi (81' Spignoli), Antonelli (67' Ceccaroni), Bracalenti (59' Guerra).

In panchina: Tontini, Mosconi, Lanzi, Bartolini. All. Castagnoli.



MORCIANO La squadra di casa non riesce a conquistare i tre posti, nonostante il vantaggio iniziale firmato da Longoni su rigore. Sempre dagli undici metri il pari di Silvani, mentre al 56' Moretti firma il bis di testa, sfruttando un cross da calcio d'angolo. Dopo diverse occasioni e due gol annullati per fuorigioco, il Morciano trova il pari all'85' con Sollaku, che di testa batte Angeli da pochi passi.