Calcio Promozione, primo hurrà per il Gabicce Gradara. Steso il Sant'Orso 2-1

| 19:15 - 25 Settembre 2022

L'esultanza alla rete di Mani.

Prima vittoria del Gabicce Gradara privo di Giunchetti, Santarini e Casoli e con Radoi out dopo appena sei minuti per un guaio muscolare. Al Magi ha battuto in rimonta la matricola (e leader) Sant’Orso per 2-1 in maniera meritata perchè oltre alle due reti ha colpito tre legni con lo scatenato Donati.



Nel primo tempo in avvio Gabicce Gradara pericoloso. A 2’ lancio di Pierri dalla sinistra, Donati è anticipato e sulla respinta corta Mani di testa colpisce debolmente. Al 7’ cross di Pierri ancora da sinistra, esterno di Donati al volo in anticipo sul difensore e palla sul palo. Al 16’ Mani in profondità serve Donati che sul filo del fuorigioco segna: rete annullata. Al 18’ Mani spedisce alto da fuori area. Al 23’, invece, arriva il vantaggio ospite: azione centrale, Riberti serve in profondità sulla sinistra in area Messina che si gira e tira: Renzetti in tuffo respinge, Luchetti defilato sulla destra ribatte in rete in posizione dubbia: 0-1.

Il gol scuote il Gabicce Gradara che mette alla corde l’avversario. Al 31’ colpisce la traversa ancora con Donati in scivolata su assist di Mani. Al 42’ Gabrielli tira centralmente (parato) e al 43’ Donati conclude alto dal limite. La rete è nell’aria e arriva a fil di sirena con merito: azione di Pierri sulla sinistra, l’attaccante supera un avversario entra in area e rimette al centro dove Donati non perdona 1-1.





Nella ripresa al 15’punizione di Mani, sfiora di testa Donati. Al 22’ Grandicelli conquista palla sulla trequarti, scambia con Donati in area, e viene atterrato. Rigore: Mani spiazza il portiere per 2-1. Al 30’ Sant’Orso pericoloso: sulla trequarti scambio Messina-Benvenuti e sul traversone la difesa spazza. Al 31’ Magi Andrea calcia a lato. Al 40’ ancora un palo ad opera di Donati imbeccato in profondità da Di Addario e a fil di sirena Gabrielli da biona posizione calcia tra le braccia del portiere.

Nel prossimo turno trasferta contro il San Costanzo. Intanto il Gabicce Gradara a tavolino ha superato il turno di Coppa Italia a spese del Valfoglia.





IL TECNICO Mister Filippo Vergoni a fine partita è soddisfatto: “Oggi contava soprattutto vincere e averlo fatto ci dà morale ed entusiasmo, fiducia e tranquillità. I tre punti sono meritati per numero di occasioni create, i tre legni colpiti, e la qualità di gioco. Sull'unico errore siamo stati puniti, ma a fine frazione l'abbiamo riacciuffata. Ai miei ho predicato calma all'intervallo, ero fidusioso che la rete sarebbe prima o poi arrivata. Nella ripresa siamo partiti con troppa voglia di vincere e rischiavamo di voler strafare. Poi è arrivato il gol del 2-1. La rete ci dà fiducia e tranquillità, gi under hanno offerto una buona prova. Da mgliorare? La fase difensiva in alcune situazioni”.



Il tabellino

GABICCE GRADARA – SANT’ORSO 2-1



GABICCE GRADARA: Renzetti, Cherubini (18’ st. Di Addario), Semprini Federico, Grandicelli (39’ st. Innocentini), Varrella, Tombari, Pierri (26’ st. Magi Andrea), Mani, Donati, Radoi (6’ Ulloa), Gabrielli.

A disp. Mussoni, Montebelli, Ciaroni, Lepri, Morini. All. Vergoni.



SANT’ORSO: Palazzi, Nardini, Saurro (34’ st. Farroni), Latini (26’ st. Benvenuti), Vitali, Gabbianelli, Giraldi (1’ st. Pasini), Cennerilli, Messina, Luchetti S., Riberti (26’ st. Aguzzi).

A disp. Galeri, Paolini, Itoni, Mei, Falcioni. All. Fulgini.



ARBITRO: Nazeraj di Fermo (Cerca e Micheli di Jesi)



RETI: 23’ pt. Luchetti, 42’ pt. Donati, 22’ st.Mani su rigore



NOTE: spettatori 200 circa. Angoli: 2-3. Ammoniti: Aguzzi, Cennerilli. Recupero: 4’st.