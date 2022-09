Basket C Silver, Titans: alla scoperta degli under

Sport

| 19:02 - 25 Settembre 2022

Francesca Guida.



Diciotto anni, o anche meno. Sono Francesco, Lorenzo e Mattia, per noi che li chiamiamo per nome in palestra con le giovanili o con la Nazionale Under 18. Guida, Lettoli e Zafferani, per tutti gli altri. Sono loro che andranno a comporre la pattuglia Under della Pallacanestro Titano versione 2022-2023. Tre ragazzi che hanno dimostrato di avere delle qualità e delle caratteristiche che potrebbero far comodo ai Titans. Tre elementi che speriamo possano crescere sempre di più.



Francesco Guida, nato nel 2004 (18 anni compiuti), è un play-guardia con eccellenti gambe e capacità di creare dal palleggio. Sempre protagonista nelle giovanili e con le Nazionali Under 16 e Under 18, ha bagnato il naso in C nella scorsa stagione e ora prosegue la sua avventura con la prima squadra (oltre che con l’Under 19).



Lorenzo Lettoli è un’ala classe 2005 con talento e tiro, anche lui protagonista con le Nazionali di categoria e con le giovanili. Ha debuttato in C Silver nello scorso campionato e ora è chiamato, come gli altri ragazzi, a una crescita che ha assolutamente nelle corde.



Mattia Zafferani è un centro del 2004 (anche lui 18 anni compiuti) con eccellente attitudine e capacità atletiche. Mattia ha cominciato a giocare a basket relativamente tardi rispetto ai compagni nelle giovanili, ma ha saputo crescere esponenzialmente in poco tempo, fino a rendersi protagonista e a meritare il quintetto della Nazionale Under 18. È alla prima esperienza senior.