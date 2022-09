Coda tranciata dall'elica di una barca, muore delfino

Cronaca

Rimini

18:44 - 25 Settembre 2022

Un delfino è stato trovato morto questa mattina (domenica 25 settembre) sulla spiaggia di Rimini in zona Marina Centro. La carcassa arenata del mammifero marino è stata individuati da alcune persone che passeggiavano sulla battigia di fronte al bagno 9. Non sono ancora note le cause del decesso dell'animale che presentava la coda tranciata, forse dall'elica di un'imbarcazione. Non è raro osservare gruppi di delfini al largo della costa riminese. Alcuni natanti, nel corso dell'estate, hanno condiviso sui social video di delfini che saltavano in acqua.