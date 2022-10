Sport

Rimini

| 16:50 - 01 Ottobre 2022

Risultati Serie C.

Due gli anticipi del sabato. Nel primo Torres-Pesaro finisce 2-2 ed è una beffa per la squadra marchginaa in vantaggio due volte e raggiunta in pieno recupero: 11' Provazza, 51' Diakite e 59' Fedato, 96' Ruocco).

Con questo pareggio la Torres sale a quota 6 in classifica mentre la Vis Pesaro a 9 agganciando il Fiorenzuola.



Alle 17,30 si gioca Pontedera - Siena.