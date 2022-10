Calcio Promozione: Stella sconfitta in casa dal Fratta Terme (0-1)

Sport

Rimini

| 17:48 - 01 Ottobre 2022

Stella - Fratta Terme 0-1



STELLA: Gentili, Guidomei, Baffoni (42' st Piastra), Belicchi, Garcia Rufer, Bonucci, Fabbri (30' st Zavaglia), Cicchetti, Medi, Marconi (25' st Belloni), Eusebi (1' st Bedetti).

A disp. Bascucci, Sammaritani, Antonacci, Torri, Rossi. All. Boldrini.

FRATTA TERME: Lombardi, Dosio, Zoli, Branchetti, Bandini (25' st Venturi), Zoli F., Garoia (17' st Lorenzi), Errani, Andreoli (41' st Mazzoni), Ravaioli, Depascalis (26' st Bara).

A disp. Ronchi, Petrini, Salvi, Aruoma, Del Buono. All. Biserni.



ARBITRO: Sani di Faenza.

RETI: 41' st Zoli F.

AMMONITI: Errani, Depascalis, Belicchi, Venturi.



RIMINI Un gol di Zoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo regala al Fratta Terme i tre punti in casa della Stella: Francesco Zoli sfrutta una respinta di Gentili per infilare la porta sguarnita. Nel recupero Medi sfiora il pareggio, con una conclusione che termina di poco alta.