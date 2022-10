Calcio Promozione: Bellaria beffato in casa dal Forlimpopoli (0-1)

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:27 - 01 Ottobre 2022



Bellaria - Forlimpopoli 0-1



FORLIMPOPOLI: Lani, Ricci, Marzocchi, Amaducci, Dall'Ara (36' st Persiani), Giulianini, Vokrri, Diop, Chiarini (13' st Bucci), Giorgini, Ulivieri (36' st Dotti).

A disp. Basso, Morandi, Turroni, Milandri, Fabbri D., Mancini.

BELLARIA: Ramenghi, Grossi, Fabbri, Fusi, Zanotti, Chiussi V. (19' st Gabrielli), Busiello (21' st Caldari), Paganelli (10' st Chiussi F.), Marchini (12' st Giornali), Facondini, Meluzzi (10' st Boschetti).

A disp. Barbieri, Alvisi, Ermeti, Donini. All. Fusi.



ARBITRO: Alberani di Ravenna.

RETI: 32' st Vokrri.

AMMONITI: Diop, Fabbri



BELLARIA IGEA MARINA Il Forlimpopoli continua la sua corsa all'inseguimento della capolista Gambettola, espugnando il Nanni di Bellaria. La prima opportunità è per gli ospiti: al 16' progressione di Diop che affonda nella difesa avversaria, la conclusione in diagonale è deviata da Ramenghi in calcio d'angolo. Al 31' ancora Diop crossa dalla sinistra in area, Chiarini cerca l'eurogol in rovesciata, palla che termina di poco a lato. Cinque minuti dopo Ricci a tu per tu con Ramenghi calcia di esterno destro, mira completamente sballata. Nella ripresa Bellaria più pimpante alla ricerca del gol: al 47' palla tesa di Facondini in area per Paganelli che controlla la sfera e solo davanti a Lani non ha la freddezza giusta. Il tocco ravvicinato viene neutralizzato dal portiere. Due minuti dopo Busiello scambia con Facondini che calcia da fuori, palla a lato alla destra del portiere. Al 52' punizione di Facondini dall'out di destra, Fusi ci prova di testa, ma la sfera non inquadra il bersaglio. Al 77' il Forlimpopoli passa in vantaggio: calcio d'angolo battuto corto da Dall'Ara per Giorgini, il cross passa tra una selva di gambe, innescando la girata vincente di Vokrri che batte imparabilmente Ramenghi. All'83' ancora Forlimpopoli vicino al bersaglio, Giorgini serve Diop che da sinistra entra in area e chiama Ramenghi a un'altra deviazione.