Calcio Promozione: Meldola in dieci resiste, Misano fermato sullo 0-0

18:43 - 02 Ottobre 2022

Misano - Meldola 0 - 0



Misano: Bartolini (46’ Macri), Giganti, Coccia, Cuomo, Antonelli, Sanchez, Maltoni (46’ Kone), Biaggi, Chiusano, Necul (66’ Kirilov, 84’ Travagliati). A disposizione: Signorini, Tirincanti, Londero. Allenatore: Fernando de Argila



Meldola: Canali, Laghi, Gimelli (71’ Mazzotti), Gradassi, Valgimigli, Ghetti, Dene, Giunchi, Conti (63’ Ancarani), Giardini (41’ Cignani), Peron. A disposizione: Urbinati, Del Bue. Allenatore: Fernando de Argila



Terna Arbitrale: Riccardo Samaritani (Sez. di Ravenna), Cavallari Simona (Sez. di Ravenna), Matteo Mazzotti (Sez. di Ravenna)

Ammoniti: Giganti (17’ MIS), Peron (45’ MEL), Chiusano (75’ MIS), Ancarani (82’ MEL), Kirilov (83’ MIS)

Espulsi: Peron (58’ MEL)



MORCIANO Match a due facce quello tra Misano e Meldola sul Comunale “C. Brigo” di Morciano. Primo guizzo degli ospiti con Giunchi che riceve un cross sul secondo palo e tutto solo calcia alto di poco, prova a rispondere il Misano con un traversone di Coccia su cui prova ad avventarsi Necul che anticipa l’estremo ospite ma non impatta bene il pallone che viene respinto. La fisicità del Meldola si fa sentire e i ragazzi di mister de Argila non riescono a mostrare il proprio gioco.



Nel secondo tempo il Misano si riassetta e l’ingresso di Kone e Macri scuote gli animi. Pronti via e Biaggi calcia dal limite ma il suo tiro viene salvato sulla linea. Pochi minuti dopo incursione in area di Nigro ma il suo tiro viene rimpallato due volte e termina in corner. Stessa sorte per la doppia occasione di Chiusano. Al 58’ il Meldola rimane in dieci uomini per doppia ammonizione di Peron e il Misano continua a premere. Al 65’ i locali si vedono anche annullare un gol per posizione di offside, sugli sviluppo di una punizione di Antonelli, Coccia si avventa sulla ribattuta ma la sua posizione è irregolare. Alla mezz’ora una bella imbucata di Biaggi libera Kirilov che solo davanti a Casali si lascia ipnotizzare e calcia fuori. Pochi minuti dopo gli ospiti provano il colpaccio con Mazzotti che al volo prova a sorprendere Macri che in recupero tocca il pallone in corner. Con gli ultimi sforzi il Misano ci prova all'83’ sempre su punizione con Antonelli, ma Casali si fa trovare ancora attento e para.