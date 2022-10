Calcio Promozione: Sant'Ermete, torna il sorriso. Granata battuto 3-1

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:44 - 02 Ottobre 2022



Sant'Ermete - Granata 3-1



S.Ermete: Barbanti, Bento (66' Antonelli), Mazzavillani, Braschi, Politi, Sancisi, Ponticelli, Ravaglia (84' Marcaccio), Pasolini, Domini, Gacovicaj (76' Fuchi).

In panchina: Caprili, Bonifazi, Pitaro, Zammarchi, Severi, Benvenuti. All. Mancini



Granata: Barducci, Baroni (73' Sacchetti), Spagnoli (85' Arfilli), Pesaresi, Amaducci, Ugone, Farabegoli (63' Fellini), Sacchetti (63' Mazzotti), Brunetti, Casotti, Salah.

In panchina: Venghi, Baldani, Perrotta, Campinoti, Brigliadori. All. Pedrelli.



Arbitro: Montefiori di Ravenna

Reti: 35' Brunetti, 49' Pasolini, 63' Mazzavillani, 90' Fuchi



SPADAROLO Primo successo stagionale per il Sant'Ermete, che rimonta il Granata. Passa in vantaggio la squadra ospite al 35' con Brunetti, che si libera di fisico di Sancisi e batte Barbanti. Il secondo tempo è un monologo del Sant'Ermete che pareggia e passa in vantaggio su due azioni di angolo finalizzate da Pasolini e Mazzavillani. Chiude i conti Fuchi, sempre sugli sviluppi di un corner.