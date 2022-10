Calcio Promozione: Novafeltria, secondo successo. Il Cervia k.o. 2-1

Sport

Novafeltria

| 18:43 - 02 Ottobre 2022

In maglia bianca l'undici iniziale del Novafeltria.



Novafeltria - Cervia 2-1



NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani, Castellani (25' st Pasolini) Ceccaroni (36' st Crociani), Cappello, Frihat, Baldinini, Collini (25' st Radici), Luzzi (25' st Vivo), Mahmutaj (31' pt Fabbri).

A disp. Burioni, Valdifiori, Semprini, Toromani. All. Satalino (Giorgi squalificato).

CERVIA: Braggion, Di Gilio, Fusaroli (25' st Ardagna), Merloni, Krastev, Muccioli, Valasutean (23' st Baiardi), Ferrani, Sow, Mancini (18' st Ambrosini), Candoli (1' st Acquafredda)

A disp. Moretti, Calandra, Meloni, Renzi, Brando. All. Ceccarelli.



ARBITRO: Rossi di Cesena.

RETI: 3' st Castellani, 6' st Soumahin, 27' st Baiardi.

AMMONITI: Saw, Merloni, Baiardi.

NOTE: angoli 3-3, recupero 2' pt e 5' st



SECCHIANO Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Novafeltria, che regola 2-1 il Cervia, al secondo k.o. in trasferta su due. Giorgi (squalificato) cambia la formazione vittoriosa con il Verucchio: esordio di Luzzi in attacco al posto di Radici, a centrocampo prima da titolare per Mahmutaj, che sarà però costretto a lasciare il posto alla mezz'ora a Davide Fabbri. Esordio anche per il veterano Ceccaroni in luogo dell'infortunato Rinaldi. La partita, vigorosa e intensa fin dai primi minuti, si sblocca a inizio ripresa: al 3' Castellani, al secondo sigillo stagionale, si inserisce alla perfezione sul cross di Baldinini e infila Braggion. Tre minuti dopo Pavani crossa da sinistra per l'incornata vincente di Soumahin. Al 72' azione personale di Baiardi, che a tu per tu con Golinucci non fallisce. Nel finale forcing dei cervesi che sfiorano il pareggio, mentre nel recupero è il Novafeltria a sfiorare il tris con Frihat.