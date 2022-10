Calcio Promozione: Gambettola, quarta vittoria su 4. Sorridono Novafeltria e S.Ermete

Sport

Rimini

| 18:43 - 02 Ottobre 2022

Risultati Promozione Girone E quarta giornata.



Il Gambettola regola la Due Emme a domicilio e continua la marcia in vetta a punteggio pieno. Pareggiano in casa Misano e Torconca, successi per il Sant'Ermete e il Novafeltria.



RISULTATI



Bakia - Verucchio 4-0 (12', 16' e 70' Giunchi, 92' Lombardi)



Due Emme - Gambettola 0-3 (10' Gadda, 15' e 75' Spadaro)



Misano - Meldola 0-0



Sant'Ermete - Granata 3-1 (35' Brunetti, 49' Pasolini, 63' Mazzavillani, 90' Fuchi)



Torconca - Sampierana 2-2 (10' Narducci, 50' Castagnoli, 70' e 80' Vucaj.



Novafeltria - Cervia 2-1 (48' Castellani, 51' Soumahin, 72' Baiardi).



ANTICIPI Bellaria Igea Marina - Forlimpopoli 0-1, Stella - Fratta Terme 0-1



CLASSIFICA Gambettola 12, Forlimpopoli 10, Sampierana 8, Bakia, Novafeltria e Fratta Terme 7, Cervia, Due Emme, Stella 6, Bellaria Igea Marina 5, Misano 4, Sant'Ermete e Granata 3, Torconca e Meldola 2, Verucchio 1.