Calcio Promozione: Stella, uno-due vincente in casa del Granata (1-2)

Sport

Cesenatico

| 17:58 - 25 Settembre 2022

Foto di repertorio.



Granata - Stella 1-2



GRANATA: Venghi (1' st Barducci), Lelli (1' st Perrotta), Baroni, Mazzoti, Pesaresi (28' st Serra), Ugone (45' st Amaducci), Fellini (1' st Farabegoli), Sacchetti L., Brunetti, Casotti, Fadel.

A disp. Baldani, Arfilli, Fontana, Sacchetti A.

All. Pedrelli.

STELLA: Gentili, Guidomei, Baffoni, Belicchi, Garcia Rufer, Zavaglia, Fabbri, Cicchetti (29' st Torri), Medi (39' st Belloni), Marconi (45' st Bedetti), Eusebi (1' st Piastra).

A disp. Bascucci, Sammaritani, Bonucci, Carlini, Antonacci.

All. Boldrini.



ARBITRO: Pecoro di Cesena.

RETI: 9' st rig. Cicchetti, 16' st Eusebi, 33' st rig. Farabegoli.

AMMONITI: Guidomei, Lelli, Pesaresi, Bellicchi, Salah, Casotti.

ESPULSO: Fontana.



CESENATICO La Stella conquista i tre punti in trasferta sul campo del Granata. A inizio ripresa un mani in area del Granata permette a Cicchetti di aprire le marcature su rigore. Al 61' errore in impostazione dei locali sulla propria trequarti, la Stella recupera palla, filtrante per Eusebi che a tu per tu con il portiere avversario non sbaglia. Al 78' Casotti guadagna il penalty dell'1-2 trasformato da Farabegoli. Forcing finale dei locali, ma la Stella si difende con bravura.